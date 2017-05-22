MLB》田中將大被打成凡人 洋基教頭：回原點找問題

田中將大身手退回凡人等級，如今得回歸原點找感覺。(美聯社資料照)

洋基「神之子」田中將大今年春訓威風八面，開季卻狀況不穩，更連兩戰投不滿5局遭KO，不過洋基教練團仍對他有信心，表示不會更動現有的輪值，並在下場先發這段期間，讓田中「回歸基本面」強化變化球的穩定度，總教練吉拉迪(Joe Giradi)說，「如果他能找回指叉球跟滑球穩定度，就能重拾身手！」

田中昨先發戰光芒，僅完成3局投球、失6分退場，近兩場比賽都投不滿5局，一度讓人質疑他隱瞞傷勢上陣，但洋基教練團並不認為有這一回事，他們認為田中會連環爆，比較大的問題出在技術層面。吉總直言，如今他們當務之急，就是得替田中找回投球的穩定性，「他必須找回穩定的指叉球跟滑球。」

田中昨速球能飆到94英里(約151公里)，但控球不穩定，不過滑球狀況不錯，指叉球則是先盛後衰，吉總認為他若找回這兩顆變化球的手感，就能找回身手，並對田中仍有信心，「這可說是他第一次遭遇那麼久的低潮，這會讓人挫折，我想有時能試著做出些改變，重拾過往成功的要素，在我來看，就是得回歸原點。」

(中時電子報)