勞團呼籲勞保年金地板應與基本工資相同

工鬥團體22日要求立法院立即退回行政院修惡的勞保年金改革草案，並建立以稅收為基礎的年金基本保障，讓老年收入的地板至少符合基本工資的2萬1009元。（黄世麒攝）

工鬥團體22日要求立法院立即退回行政院修惡的勞保年金改革草案，並建立以稅收為基礎的年金基本保障，讓老年收入的地板至少符合基本工資的2萬1009元。

(中時)