MLB》勇士天敵 「小史」狂飆本季新高11K
不讓「強打少年」哈波（Bryce Harper）占盡版面，國民「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)22日霸氣主宰戰局，主投7.2局飆本季新高11k，率國民3比2勝出終止本季最長4連敗，擺脫被勇士橫掃命運。
堪稱勇士「天敵」，「小史」近9場面對勇士拿下7勝1負，生涯對戰10場更拿下8勝，登板猶如贏球保證，此役7.2局是小史本季最長局數，被打5安不過僅失2分自責分，順利笑納本季第5勝。
小史的控球狀態奇佳，捕手賴伯通(Jose Lobaton)最知道，「感覺不管我配什麼球，結果都會是好的。」前一次小史飆出雙位數三振同樣是勇士當苦主，4月20日飆10K，此役更上層樓。
球隊重砲丹尼墨菲(Daniel Murphy)2局上率先掃出右外野陽春炮、本季第9轟，3局上哈波、齊瑪曼(Ryan Zimmerman)連續安打再添兩分，為「小史」打強心針，史崔斯柏格說，「他們老早就替我打回分數，我才能全力專注在封鎖每一局。」
結束作客勇士3連戰，26勝17負的國民隊仍穩居國聯龍頭，與國聯東區第2勇士拉開7場勝差，接下來將在主場展開6連戰迎接水手隊和教士隊踢館。
(中時電子報)
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