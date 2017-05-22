蓋「東豐快」要拆自行車綠廊 中市議員爆觀光局也反對！

市議員顏莉敏（左二）指出，台中市政府無視外界質疑聲浪，忽視府內觀光局的不同意見，一意孤行！（陳世宗攝）

興建快速道路一定要拆除東豐自行車道綠廊？外界質疑聲浪不斷，市議員楊正中、顏莉敏驚爆府內觀光局也反對！顏莉敏說，東豐自行車道綠廊在民國88年於當時台中縣政府的規劃下，成為全國第一條利用廢棄鐵路改建而成的自行車綠廊；楊正中說，即使增建替代自行車道，恐將喪失該處龐大的觀光效益。

觀光旅遊局長陳盛山說，這兩年來，不管是踩線或各種活動，全都將東豐、后豐融入其中！每年都編列上千萬元的維護費用，目前興建快速道路都還在環評中，將拆除東豐自行車綠廊2.6公里中，觀光旅遊局都有表達態度！希望建設不要影響觀光，若對地方是好的方向，但在觀光上亦不能中斷！市府的專家很多，他們該會兼顧建設與觀光！

楊正中表示，根據市府最新第1、2標「南岸河堤」方案，東豐快速道路將會有長達2.6公里與東豐自行車綠廊共線，將拆除既有的自行車綠廊來興建快速道路；市府根本便宜行事，完全忽視這條自行車道所帶來的觀光效益和歷史價值，，「業者都沒意見嗎？當地居民都沒意見嗎？台中市民都知道嗎？」

顏莉敏說，從會議記錄中，可看出觀光局不但反對拆除自行車綠廊的計畫，並從紀錄中得知觀光局在整件規劃案中，從一開始就是被排除在外的情況，完全被建設局刻意忽略。

顏莉敏指出，第三次會議是106年1月4日的可行性評估第二次審查會議，觀光局在整場會議中只留下無奈的一句話：「東豐快速道路開闢請確保東豐自行車綠廊之完整性及既有風貌與服務水準」。台中市政府無視外界質疑聲浪，竟也忽視府內觀光局的不同意見，一意孤行！

(中時)