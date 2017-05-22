2月未足額進用身障者 橋頭地院第1

勞動部今(22)日公告最新106年2月全國進用身心障礙者義務機關（構）未足額名單，臺灣橋頭地方法院不足額5人為公立單位未足額進用第1名，藝珂人事顧問股份有限公司不足額進用14人為私立單位第1名。

截至106年2月止，依據身心障礙者權益保障法規定應進用身心障礙者的義務機關構計1萬6,776家，應進用身心障礙者5萬4,592人，實際進用8萬664人，已超額進用2萬6,072人，超額進用47.76%。未足額進用單位合計1,513家(占總應進用家數9.02%)，其中公立單位37家（占2.45%），私立單位1,476家（占97.55%），合計未足額進用2,121人。

2月份公立單位進用情形與上（1）月比較，第1名的臺灣橋頭地方法院及第2名的臺灣高等法院與上個月相較未足額人數無變化，第3名則均不足進用2人，計有國立聯合大學、國軍台中總醫院附設民眾診療服務處、交通部觀光局、國立傳統藝術中心、連江縣政府、基隆市衛生局、新北市立佳林國民中學、臺東縣蘭嶼鄉公所等8家，其中國立傳統藝術中心2月份已進用視障、重器障員工擔任公文登記及文書整理工作，不足額人數降至2人。另交通部觀光局、連江縣政府、新北市立佳林國民中學、臺東縣蘭嶼鄉公所等4家為新進榜單位，未足額原因大都為身障員工離職或組織修編移撥至新機關未及遞補身障員工所致。另上個月未足額第4名的國立金門大學原不足額2人，經增聘身障員工擔任計畫案助理工作，本(2)月已足額進用。

2月份私立單位進用情形與上（1）月份比較，藝珂人事顧問股份有限公司不足人數稍降，但仍居榜首，該公司已與新生命協會合作，進用多名身心障礙者，3月份不足人數可望下降，第2名的台灣美光記憶體股份有限公司、星展（台灣）商業銀行股份有限公司與第3名的中鼎工程股份有限公司與上月相較未足額人數均無變化。

上(1)月未足額第2名的台灣積體電路製造股份有限公司原不足11人，經大量招募各類障礙員工擔任工程師等工作已超額進用，第3名的華碩電腦股份有限公司原不足額10人，本(2)月已自行招募3位身障者分別擔任工讀生、經理等工作，加上員工總人數下降，法定進用人數減少1人，故不足額人數降至6人。

另就未達法定進用機關(構)區域分佈情形分析，依序是臺北市17.49%、新竹市17.37%、新竹縣14.70%。

今(106)年進用身心障礙者績優機關(構)的徵件作業已經開始，徵件截止日為106年6月3日，希望各企業、政府單位不要錯過，得獎者將透過平面媒體、電子媒體廣為宣傳，並於第15屆金展獎頒獎活動公開表揚，詳細報名情形請至勞動部勞動力發展署下載專區下載http://www.wda.gov.tw/（首頁/資訊服務/下載專區/身心障礙人士專區）。

勞動部呼籲，106年2月全國義務機關（構）超額進用人數已達47.76%，顯示定額進用制度獲得公私部門的認同與支持，如果企業、學校、團體或政府單位有身心障礙員工的需求，歡迎洽各縣市政府或勞動力發展署所屬各就業中心提供職務再設計等資源及服務，幫助更多身障者也能貢獻所長，相關求職徵才訊息亦可進入「台灣就業通網站」（http://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。

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(中時)