PGA》戴伊延長賽落敗 霍薛爾尼爾森賽封王

霍薛爾(左)延長賽勝出，接受戴伊祝賀。(美聯社)

已1年沒贏過冠軍的前球王澳洲名將戴伊，今(22日)在尼爾森錦標賽延長賽，不敵美國30歲好手霍薛爾落敗，霍薛爾則終結2年8個冠軍荒。

霍薛爾決賽輪交出69桿、戴伊揮出68桿，2人打完72洞同以總桿268桿(-12)並列第1，於延長賽看誰能終結冠荒，最終由等了近3年的霍薛爾奪走冠軍盃及135萬美元獎金。

霍薛爾上1冠是2014年九月巡迴賽錦賽，隔了2年8個月之後，於今奪下第4座PGA冠軍。他去年十一月曾在RSM菁英賽4人延長賽爭冠，但最後加拿大選手休斯抱走冠軍盃，今終在生涯第2次延長賽擊敗勁敵封王。

以領先者進入決賽的美籍韓裔選手詹姆斯韓，決賽輪第11洞抓到當天第2隻小鳥後，仍保持1桿領先，但第12至14洞連吞3個柏忌，失去爭冠機會，最終這輪揮出71桿，以1桿之差的269桿位居第3。

(中時電子報)