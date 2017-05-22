叫瓦斯被收「檢驗費」 婆媽大嘆不合理

台灣消費者權益發展協會今天召開記者會表示，許多家庭主婦抱怨叫瓦斯被收取檢驗費，另外保證金退款也出現不合理現象。（柯宗緯攝）

有民眾叫瓦斯，因上一桶沒在3個月內用完，即被收取100元罰款。（柯宗緯攝）

近來高雄市不少家庭主婦反應，叫瓦斯竟被收取一筆「檢驗費」，以6kg瓦斯來說，原本580元，卻被收880元，業者稱因瓦斯超過3個月用完，必須收這筆「罰款」，民眾覺得被坑，但多半感怒不敢言，擔心以後叫不到瓦斯，但婆婆媽媽私下抱怨瓦斯行根本是聯合漲價，不甘願當冤大頭。

另外，民眾在第一次叫瓦斯，會被收取一筆1600至1800元鋼瓶保證金，但最後原桶請瓦斯行回收，只能歸還100至300元，民眾直呼不合理，最近紛紛求助台灣消費者權益發展協會。

不過，瓦斯行業界指出，驗瓶費不是被業者賺走，而是民國100年起政府規定必須送檢驗廠，合格的鋼瓶才能使用，起初業者多半不好意思向民眾開口索取「檢驗費」，都自行吸收，但最近萬物齊漲，近兩年開始收取檢驗費，而非「罰款」。

台灣消費者權益發展協會秘書長呂英瑋指出，家庭叫瓦斯通常叫大桶裝20kg較划算，但多半不會在3個月內用完。近來接獲多起投訴案件，民眾莫名其妙遭收取「檢驗費」，瓦斯行表示由於瓦斯沒在期限內用完，必須收取50至400元不等罰款，這項不成文規定近來在高雄市蔓延。

此外，消費者在第一次叫瓦斯時，會被要求支付1600至1800元不等的鋼瓶保證金，等同變相購買鋼瓶，但沒有收據等任何憑證，等到消費者不想繼續使用退瓶時，業者名正言順要依「定型化契約」範本第5條「容器每支不得低於300元」為由，僅退還300元。

一名消費者指出，之前家裡有兩桶瓦斯，廚房及熱水器用，但後來改用電熱水器，瓦斯行到家中直接告知「你乾脆直接送還我，放在家裡也是不定時炸彈」，原本消費者是以2000元「購買」鋼瓶，但最後只被退200元。

瓦斯業界澄清，鋼瓶歸還時要看使用多久，畢竟有折舊問題，通常會與消費者簽訂定型化契約，當中寫明壓瓶費收多少，折舊換瓶如何計算退款，減少消費糾紛。每家瓦斯行收取的費用不一，「大家生意手腕不一樣」，建議消費者多方比價，如果認為有疑慮、不合理之處，就換別家。

(中時)