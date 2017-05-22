炫耀新飛彈科技 北韓公布太空拍地球照

北韓官媒公布疑似是飛彈重新進入大氣時，拍攝到的地球照片。(圖取自勞動新聞)

北韓今再度試射飛彈後，為了炫耀取得了飛彈重新進入大氣的技術，公布了58張彩色、從飛彈上鏡頭拍攝的地球照。

根據南韓官媒韓聯社(Yonhap)表示，北韓官媒勞動新聞(Rodong Sinmun)今公布58張該飛彈在大氣中拍攝到的地球照。勞動新聞說這顯示，地對地、中至長程飛彈北極星2號再度測試成功。

其公布的照片中有5張格外引人注目，因為可看出這是在飛彈重新進入大氣時拍攝到的地球照片，勞動新聞對此表示，北韓最高領導人金正恩對可即時從飛彈上的鏡頭看到地球的景象，感到相當欣喜，金正恩說：「全世界看起來都很漂亮。」

韓聯社指出，這是北韓首次公布從飛彈上拍攝到的地球景象。首爾智庫韓國安全論壇(Korea Defense Forum)的資深研究員Yang Uk表示，這些照片顯示北韓意圖向世界炫耀其飛彈重入大氣的技術。南韓軍方表示，這枚飛彈發射後上升到560公里的高空，飛行了500公里的距離後，墜落在東海。

(中時電子報)