讓遠雄移樹？柯P挨批不誠實

日前遠雄工人準備動工移動大巨蛋周邊樹木，引起護樹團體抗議，北市議員李慶鋒今質疑，大巨蛋都還沒有進入市府環評和都審，也未復工，為何市府同意讓遠雄移樹？痛批市長柯文哲非常不坦白、不誠實。

柯文哲今赴議會專案報告，李慶鋒指出，遠雄應辦事項都沒有完成，市府就急著辦？沒有市府同意，遠雄敢移樹？現在為什麼要移樹？

柯文哲回答，遠雄不是現在移樹，要到明年1月才移，目前是要先斷根，但此話一出，讓李慶鋒怒批柯非常不誠實，因為遠雄現在斷根就是移樹SOP其中一步。

李慶鋒說，至於護樹團體提出拆大巨蛋的i-Voting提案已獲3000人覆議，將進入審查階段，柯文哲對此表示，社會上有各種聲音，強調市府會依法行政。

(中時)