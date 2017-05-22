尿尿小童很久不尿尿 涂醒哲妙回「尿道有問題」
嘉義公園的尿尿小童很久沒尿尿了，議員蔡文旭今天請市長涂醒哲以醫師身分診斷，意在凸顯嘉義市區公共藝術缺乏在地化，涂涂醒哲妙答「可能是尿道阻塞」，引來哄堂大笑，為嚴肅的議會質詢添輕鬆氣氛。
蔡文旭議員指出，嘉義公園的尿尿小童以前都會尿尿，但現在已經很久沒有尿尿了，究竟身體哪裡出問題？市府對公共藝術要妥善維護，但這尊尿尿小童緣自比利時，缺乏嘉義在地性。
蔡文旭表示，東門圓環又新設立4尊尿尿小童，但東門圓環有忠義十九公與林爽文事件的歷史故事，市府不用在地的故事，卻用與嘉義沒有連結的尿尿小童，請市府三思東門圓環的公共藝術的在地化意象。
市長涂醒哲表示，尿尿小童不尿尿可能是尿道有問題，或許是尿道阻塞造成的。妙問妙答，議場頓時笑聲連連，此起彼落。
建設處表示，嘉義公園尿尿小童因水情拉警報而未供水致不噴水，東門圓環新設置4尊尿尿小童是因應民眾反映，舊的尿尿小童不噴水，不好看，因而重新設計製作4尊會噴水的尿尿小童，及周邊環境綠美化，花費約104萬元，去年12月施工，預計5月底完工，6月開放。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。