尿尿小童很久不尿尿，涂醒哲妙回「尿道有問題」

嘉義公園尿尿小童很久沒有尿尿了。（蔡文旭議員提供）

嘉義公園尿尿小童以前正常尿尿。（蔡文旭議員提供）

嘉義公園的尿尿小童很久沒尿尿了，議員蔡文旭今天請市長涂醒哲以醫師身分診斷，意在凸顯嘉義市區公共藝術缺乏在地化，涂涂醒哲妙答「可能是尿道阻塞」，引來哄堂大笑，為嚴肅的議會質詢添輕鬆氣氛。

蔡文旭議員指出，嘉義公園的尿尿小童以前都會尿尿，但現在已經很久沒有尿尿了，究竟身體哪裡出問題？市府對公共藝術要妥善維護，但這尊尿尿小童緣自比利時，缺乏嘉義在地性。

蔡文旭表示，東門圓環又新設立4尊尿尿小童，但東門圓環有忠義十九公與林爽文事件的歷史故事，市府不用在地的故事，卻用與嘉義沒有連結的尿尿小童，請市府三思東門圓環的公共藝術的在地化意象。

市長涂醒哲表示，尿尿小童不尿尿可能是尿道有問題，或許是尿道阻塞造成的。妙問妙答，議場頓時笑聲連連，此起彼落。

建設處表示，嘉義公園尿尿小童因水情拉警報而未供水致不噴水，東門圓環新設置4尊尿尿小童是因應民眾反映，舊的尿尿小童不噴水，不好看，因而重新設計製作4尊會噴水的尿尿小童，及周邊環境綠美化，花費約104萬元，去年12月施工，預計5月底完工，6月開放。

(中時)