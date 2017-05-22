遭核准停聘 夏林清16附件聲明書反擊

夏林清發聲明給媒體，提出4頁、16份附件為己辯駁。（資料照／譚宇哲翻攝）

輔大心理系性侵事件鬧得沸沸揚揚，時任輔仁大學社科院院長的夏林清，繼遭去年9月遭解除院長職後，本月也被輔大停聘1年。多日未回應的夏林清22日早上發聲明給媒體，提出4頁、16份附件為己辯駁，指輔大調查適任性到決定停聘，從未給1分鐘的實質答辯，質疑教育部19日竟然主張「輔大調查程序完整」，要求教育部人事處長陳焜元面對證據回應，不要閃躲。

夏林清聲明指出，「校方停聘公文完全沒有指出我違反那些法條、理由、證據、和論證。」而教育部核准輔大提出的停聘案後，罔顧心理系師生和她陳情指出輔大的違失，5月19日教育部人事處長陳焜元竟然表示「教育部審查小組書面檢視輔大的停聘處分，認為輔大內部調查程序完整」。

夏林清表示，教育部既然認為輔大校方完全合法，應針對聲明列點一一反駁，「否則即是違法核准，應該立即撤銷處分。」教育部不該只聽輔大校方片面之詞，這是官官相護、玩弄法令、破壞制度，應受立院及社會監督。

輔仁大學心理系17日也在系所官網張貼公告力挺，表示將協助夏林清申訴，提起訴訟。

以下為夏林清聲明全文

2017.5.22夏林清聲明

教育部竟然主張「輔大調查程序完整」？

從輔大調查我的適任性到停聘，從未給我一分鐘的實質答辯！

剝奪本人工作權，停聘公函卻不具處份理由！

教育部突然核准輔大對本人的停聘案，罔顧心理系、學生、系友及本人陳情指出輔大的違失，5月19日教育部人事處長陳焜元竟然表示「教育部審查小組書面檢視輔大的停聘處分，認為輔大內部調查程序完整，教育部依法審查，不可能因為輔大有學生力挺夏林清而影響。」

本人對此嚴重抗議，陳焜元處長這根本是昧於事實公然說謊，我在此負責任直接提出輔大違反程序的十六點事證（詳見文末），我歸納成以下三大重點，接受社會檢驗，也請教育部陳焜元處長面對證據提出回應，不要閃躲：

一、輔大性平會的欺瞞式調查、偽造文書：

輔大性平會委託黃囇莉教授等三人進行調查，去年7月28日原先告知我的調查標的是「心理系工作小組有無不當影響當事人權益」（附件一），但在我11月3日接受第五次調查時，才意外揭露調查標的在9月26日已暗中改變成調查「夏林清的教職適任性」（附件二），完全未在變更前善盡法定告知義務，調查委員就踐踏專業倫理，用欺瞞式手法對我進行四次調查（10/20、10/29、10/30、11/3）、套取資料、羅織罪名，這已非常嚴重違反程序正義。

且我追究調查標的為何私下變更後（附件三、四），性平會卻拒絕告知調查的法源依據及為何欺瞞不告知，連給我一分鐘進入實質申辯的機會都沒有，就逕自結案；輔大性平會為了文過飾非，甚至偽造文書，在訪談逐字稿上捏造每次調查均有告知訪談標的「甲委員向受訪人介紹委員並說明啟動調查的原委、告知調查人員皆有保密之責任及訪談中進行錄音」（附件五），事實上三位委員在面對所有受調查者從未告知第二個委託調查標的。

二、教評程序嚴重違反三級三審、缺席審判，且停聘處分不具理由：

輔大性平會罔顧我的權益，在告知調查本人適任性後，沒有一分鐘讓我進入答辯下，11月底完成了對我的調查報告，就史無前例破天荒地直接送到12月15日的校教評會（附件六），完全違反輔大的三級三審制度（先送系教評會、院教評會，最後才送校教評），後來在校教評會成員抗議後而未能遂行此違法審議。按照正辦，校教評會應該將此案發還校方，由校方發文給心理系教評會以踐行三級三審之合法正當程序，但是，校教評會不但未循正軌將本案發還校方，竟然還違反程序於今年1月5日同時發文要求社科院、心理系召開教評會審理此案（附件七）。

2月15日，心理系教評會雖不同意校教評違法程序，但礙於壓力勉強召開會議審議，心理系教評會、社科院教評會均以調查不符正當原則做出「予以結案」決議（附件八），且基於此認定未邀本人列席說明（附件九、十）。2月23日，校教評會卻在沒有進入任何實質討論的情況下，又未敘明理由，就逕自否決了系、院教評的決議。

最離譜的是，臨時校教評會於當日違反程序進入實體審查，完全未讓本人有任何一分鐘親自對實質內容表達陳述的機會。開會通知只有叫我2月23日在研究室等候通知（附件十一），當天開會過程中，才要求我進去說明我的書面資料，但教評委員與我的溝通也全都在程序部分，最後主席說「我們程序問題就不要再討論了」，爾後就請我離席。但我在校教評會前可是清楚去文表明，若校教評會完全達到合法開會要件審議此案，我已備妥實體理由可進行申辯，但因校教評會多項會議程序之不正當，故要求校教評會應優先退案給校方，請校方尊重「三級三審」之精神重新發交心理系教評會處理，方為正辦（附件十二）。

更荒謬的是，輔大正式發給我的停聘處分公文上，完全沒有具體法條、理由、證據與論證（附件十三），因為校教評會根本沒有進入實質討論，妨害本人申訴權利。我多次去文向校方抗議（附件十四），校教評會「處分不具理由」的錯誤行徑，如同法院判決不具理由一樣荒唐，是無法補正的嚴重程序違失，因為根本沒有進行實質審議，因此，教育部應該撤銷處分。

三、針對上述兩點，教育部在四月已重啟調查，卻在調查結果出爐前不合常理地核准停聘案：

3月初，輔大停聘本人並送教育部報核准，當時心理系、學生、系友及本人皆前往教育部陳情、檢舉、申請調查、表達異議。教育部幾度推託不成，勉強承諾接受檢舉案，教育部既已於今年4月17日受理輔心師生檢舉輔大性平會違法一案（附件十五），本人申請調查輔大違法一案亦於4月24日送達教育部（附件十六），針對輔大性平會是否進行欺瞞式調查、及教評會是否違反三級三審，教育部正式重啟調查，但在調查未完成之際，5月卻突襲式地核准輔大的停聘案，企圖造成既成事實，教育部恐是怕夜長夢多，真相被揭露。但這與常理不合，按理，應是教育部重啟調查，確認輔大性平會、教評會均無疑義後方核准輔大對本人的停聘案。這麼清楚的解決問題的合理順序，教育部官員卻背道而馳，背後顯然有政治考量與圖謀。

本人將這些證據公諸社會，訴諸公評，也請教育部人事處長陳焜元不要講空洞的官僚話語、塘塞責任、迴避失職。教育部既然認為輔大校方完全合法，請針對上述各點一一提出反駁，否則即是違法核准，應該立即撤銷處分，教育部不該只聽輔大校方片面之詞，這是官官相護、玩弄法令、破壞制度，應受立院及社會監督。官員不該說謊，教育部官員更不應該說謊，做人要明辨是非，教育部官員更應該堅持明辨是非的教育精神。

(中時)