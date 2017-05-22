要抱抱不要暴暴檢院縣府與社區攜手防暴
全國近3年家暴案件每年都高達9萬5000件，縣府、雲林地檢署及地方法院攜手以化妝踩街及音樂會等愛的方式，一起反暴力，雲地檢檢察長鄭銘謙強調，防範家暴不能只靠法令，還需社區全民一起來，才能營造安定的社會。
雲林縣縣長李進勇表示，縣府防治家庭暴力於20鄉鎮市設置228處「社區守護站」，透過引導社區民眾家庭暴力防治意識，凝聚共識達到鄰里守望相助的功能，由社區民眾協助降低家庭暴力案件的發生率。
鄭銘謙嚴肅指出，他一早看到台中一生母將自己3月大女兒虐死又毀屍，實在令人心痛，法律一定會給予最嚴厲的處罰，家庭和樂是國家安定的基礎，但家暴防治不能只靠法令，得有社區的加入及行政部門的積極作為。
雲萱基金會特地邀請模範家庭，將在6月23日一起攜手反暴力，為愛走一哩路，雲林體育場長退休的陳勝彬每天都陪父母散步運動，而連錦弘全家都非常疼愛從印尼嫁來的老婆，榮譽理事長吳富美要大家向這兩家庭學習孝順與包容的相處之道。
社會處長徐忠徹表示，雲林縣近10年成人家暴案件累計發生約2萬2000多件，通報類型以親密關係及卑親屬對尊親屬關係的暴力為多，通報的被害人也由一案一人轉為一案多人的家庭成員受暴，顯見家庭暴力的情況仍非常的嚴重，希望透過宣導讓暴力零容忍深植人心。
(中時)
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