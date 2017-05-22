桃男子呆坐8樓遮雨棚，警消雙氣墊待命。(蔡依珍翻攝)

桃男子呆坐8樓遮雨棚，警消雙氣墊待命。(蔡依珍翻攝)

桃男子呆坐8樓遮雨棚，警消雙氣墊待命。(蔡依珍翻攝)

桃園一名住在蘆竹區長興路二段的男性民眾，上午9點多突然情緒不穩，爬出陽台，呆坐在8樓外陽台的遮雨棚上，險象環生，附近民眾見狀連忙報警求援。

消防局第三大隊山腳、蘆竹分隊和一搜、三搜共出動8車、消防人員17名到場，除上樓溝通安撫，嘗試拉進房內，一樓處也設置雙氣墊，並出動雲梯車待命，目前仍正溝通安撫中。

自殺解決不了問題，再給自己一次機會。請珍惜生命。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980！

(中時)