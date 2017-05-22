不能參加WHA怪馬英九 羅智強：蔡政府恥度無下限

衛生福利部長陳時中20日表示，無法以觀察員正式身分進入萬國宮開會，他代表國家來，不會以部長身分申請旁聽。(中央社)

世界衛生大會（WHA）再過3天即將登場，會場日內瓦萬國宮內，會議室陳設高檔。(中央社)

世界衛生組織大會（WHA）將在22日於瑞士日內瓦舉辦開幕式，大陸表示，除非蔡英文政府能接受一中原則，否則未來仍將繼續拒絕讓台灣參加WHA。綠委紛紛批評過去馬政府犧牲主權才能參加WHA，前總統府副祕書長羅智強批評蔡政府「恥度」無下限，不能參加WHA又怪馬英九「賣台」，真的是人不要臉，天下無敵。

羅智強說，在馬英九的爭取下，好不容易在2009年重新參加睽違40年的世界衛生大會（WHA），蔡英文也砸鍋了。然而，這位無能捍衛台灣參與國際的神隱總統，沒有在就職周年面對人民報告政績的勇氣。她的團隊，倒是張牙舞爪，可以很大聲的控告，説無法參加WHA是馬英九害的。

羅智強表示，也真的服了這個政府無下限的「恥度」。

這群健忘的政客好像忘了，去年蔡政府的衛福部長林奏延是頂著「中華台北」的帽子參加WHA的，當時蔡英文戴的開心，不但沒抗議，也全然忘了，在2009年，葉金川以中華台北名稱參加WHA，蔡英文當時痛批「不配當個政務官，連作為一般台灣人都讓人失望」、「矮化」。

而現在，羅智強說，不能參加了，又來哭「矮化」、「馬政府的錯」的調，不會覺得精神分裂嗎？蔡英文這種臉不紅氣不喘、不以為意的兩面人手法，大家雖然司空見慣。但羅智強分析，WHA的問題到底該怎麼看。

首先，台灣在參與包括WHA的國際組織上，可簡化為四種待遇的可能，這四種待遇是不同的「帽子」與「名牌」排列組合而成的。

最好的待遇是沒有帽子，而名牌是「中華民國」或「台灣」，若能做到這一點，藍綠大概都會完全滿意。但在目前的國際現實，可能性是零。

次佳的待遇，帽子是「九二共識」，名牌是「中華台北」。也就是在九二共識的前提下，以中華台北名稱參加國際組織，但在WHA上口頭提及台灣，這是馬政府努力要維持的待遇，也可以說是「馬英九待遇」。

更差的待遇，帽子是「聯合國2758號決議」（是一中原則中最矮化我方的表述法），名牌是「中華台北」，而且，不能口頭提及台灣。這是去年林奏延所獲待遇，是「蔡英文待遇」。

最差的待遇，帽子是「聯合國2758號決議」，名牌是「中國台灣」。

羅智強說，這四種待遇，對應著根本的核心選擇是：台灣要不要參加國際組織？以及什麼樣的「帽子」與「名牌」，是台灣的底限？

這個現實難題，雖然民進黨在野時立場擺得很硬，強力攻擊第二待遇害台喪權，表現出好像其執政後就能獲得第一待遇，但在國際政治現實下，民進黨堅持第一待遇，必然的結果就是無法參加WHA與其他重要的國際組織。這使得第一待遇只是「理念上的想像」，現實上，馬英九所建構的「第二待遇」，已是有現實可能性選項中的「第一待遇」。

然而，羅智強說，表現像能爭取第一待遇的民進黨，上台後不但爭不到第一待遇，連馬英九建立的「第二待遇」也難以維繫，變成更矮化的「第三待遇」。

這點並不意外，當蔡英文拒絕「九二共識」的帽子，而對國際組織有實質影響力與關鍵詮釋權的大陸，堅持最好的帽子就是「九二共識」時，接下來就會進入「實力對撞」的結果，蔡英文拿掉原來的帽子，那就由中共來決定新帽子，也就是「2758決議」。中共不但硬是塞了一個糟糕的帽子，還附送了一個「禁言台灣」的膠帶。這就是蔡英文待遇。

最後，這帽子、名牌、膠帶的排列組合，透露出一個弔詭的矛盾，控人害台喪權最凶的人，往往是最沒有能力捍衛主權尊嚴、害台喪權最烈的人。

羅智強最後說，蔡英文默認2758決議的「中國台灣」的第三待遇，所以去年出席了WHA。而現在，連第三待遇都出席不了。卻回頭指責馬英九創造的「中華台北」第二待遇是賣台。真的是，人不要臉，天下無敵。

(中時電子報)