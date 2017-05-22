大喜之日險被斷指 女星宴客前緊急送醫
香港TVB節目《東張西望》節目主持人梁麗翹，今年2月訂了終身大事，先跟圈外男友在美國結婚，之後復工，直到前天晚上才在香港九龍區的酒店宴客，她下午先開心跟姊妹們在總統套房拍照，沒想到手指腫脹卡住戒指，怎麼拔不下來，竟在宴客前送醫搶救，差點截肢。
據東網on.cc報導，32歲女星梁麗翹美美出嫁，本是大喜事一樁，最後竟變成緊急事故，她受訪時回憶表示，這戒指是跟老公交往時，他第一次送的禮物，算定情信物，價值百萬，因此雖然戒指太窄了，老公也叫她別戴，但她仍不捨得摘下，沒想到竟瘀血導致右手無名指腫脹，但她為了爭取拍照時間，選擇忍耐，卻釀成災難。
梁麗翹美照一張張拍，但其實手指已腫到發紫，讓姊妹看了超緊張，用盡各種方法要幫她拔下來，但都失敗，且鑽石戒指太堅硬，也不好切開，現場眾人瞬間陷入一片恐慌，怕她瘀血成這樣恐怕得截斷手指，因此即使宴客在即，仍將她送去急診，所幸在醫生、護士的飆汗拚搏下，終於拿下「凶器」，梁麗翹更幸運及時趕回宴客。
而手指還未消腫的梁麗翹，回飯店後仍繼續完成拍照任務，只是得想辦法藏起殘手，婚宴也順利進行，還能幫人斟酒，有人若想握手，就趕緊換成好的那手握，最終順利完成宴客行程，她笑稱，結這個婚多災多難，在美國結婚時有人到菊花，現在宴客又弄傷手，不過她不覺得倒楣，反倒往好處想，稱這些都將成為難忘的回憶。
(中時電子報)
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