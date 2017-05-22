拒扁出席蔡有全追思會 中監：依個案審核
前總統陳水扁19日出席凱達格蘭基金會募款餐會，數度挑戰「5不」底線，申請今天出席國策顧問蔡有全追思禮拜案則遭拒。台中監獄表示，依各案審查，追思禮拜活動是因與醫療無關而予駁回，不是受募款餐會影響，至於回函中指「勿逾越管理規則」等字眼，屬教示條款的「提醒」性質，並非警告。
據了解，台中監獄曾於5月8日發函給陳水扁，提醒參加活動需提前申請。陳水扁於5月18日一併提出席5月19日的募款餐會及5月22日蔡有全追思會申請，台中監獄核准募款餐會，但要求不進會場、不上台、不演講、不談政治及不受訪等「5不」規範。
陳水扁餐加餐會過程數度挑戰底線，台中監獄針對相關搜證資料正逐一進行認定，並於5月20日回函駁回追思禮拜會申請，外界質疑台中監獄藉此方式「懲處」陳水扁，警告意味濃厚。
台中監獄副典獄長林順斌表示，雖兩申請案時間很接近，但均各依申請內容審核，追思禮拜會是因與醫療無關而駁回，並非受餐會案影響。目前募款餐會過程是否違規，中監仍過濾認定中，不可能牽連影響到下個申請案。
林順斌指出，依法令規定，未經監獄許可不得從事與醫療無關的活動，但一定要事先提出申請由台中監獄核准 ，至於回函中指「勿逾越管理規則」、「遵守相關規定」等字眼，都屬教示條款的「提醒」性質，對每件申請案的回函，都固定會有的相關提醒。
(中時)
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