沒拉起來就墜崖了..但這機場旅客 更怕被丟包

位於尼泊爾珠穆朗瑪峰附近的盧克拉機場Lukla Airport(現名丹增希拉蕊機場Tenzing-Hillary Airport)，位置險峻，但卻是前往登山的必經門戶。(圖/達志影像 shutterstock)

往返世界各地，搭機是最快速的移動方式，但一些偏遠地區卻位置重要的機場，看來實在令人驚恐萬分。位於尼泊爾珠穆朗瑪峰附近的盧克拉機場Lukla Airport(現名丹增希拉蕊機場Tenzing-Hillary Airport)，不但跑道看來只有馬路寬，兩旁緊鄰房舍，更誇張的是，短短跑道的盡頭是懸崖峭壁和高山，被外界稱為「世界最危險的跑道」。對機師來說，在這機場值勤，不是起飛就是撞山或墜崖，完全沒有「放棄起飛」這種選項。

不過這機場雖然令人膽戰心驚，但根據了解，在登山旅遊的旺季，這個機場每天有將近80-90次的航班起降，並在特定時間內會同時有3到4個航班，它可是個相當忙碌的機場。但是外媒報導，不少旅客在這個機場，最大的「害怕」居然不是令人緊張的跑道，而是不知道確切的航班資訊，就怕被丟包在機場，飛機飛走了都不知道。

盧克拉機場雖然令人膽戰心驚，但根據了解，在登山旅遊的旺季，這個機場每天有將近80-90次的航班起降，是個相當繁忙的機場。(圖/達志影像 shutterstock)

報導指出，由於機場的航班資訊公告欄在年前受損，卻遲遲沒有修復，旅客對於何時須登機以及該搭哪架飛機，常摸不著頭緒。同時由於機場的先天環境限制，大多的航班集中在上午時段，當風力過強或是天候不佳時，航班受到延誤，班機資訊就更加混亂，因此旅客只得不斷詢問地勤人員來掌握狀況；而且不但旅客抱怨，地勤人員也很煩，因為總要花時間去找旅客。想要感受起飛的提心吊膽？恐怕得先順利登機才行。

(中時電子報)