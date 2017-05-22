永和韓式料理店遭人砸店 警循線偵辦中

永貞路某韓式料理店遭人砸店。（葉書宏翻攝）

鐵門凹陷。（葉書宏翻攝）

新北市永和區永貞路某韓式料理店，今（22）日凌晨2時許遭人持棍棒砸店，多名男子分乘5輛自小客車抵達店門口，一下車就持棍棒朝店外鐵門猛砸，巨大聲響吸引路人注意，犯案過程僅數分鐘，隨即開車逃離現場，行徑相當囂張。警方獲報出動快打到場，已鎖定車牌循線偵辦中。

廖姓老闆向警方表示，並未與人結怨，當時已經打烊，店內沒有員工。警方懷疑，應是老闆18歲兒子在外與人結怨，正積極聯繫他到案說明。

(中時)