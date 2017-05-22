梅山賞螢季 學童驚呼：是妖怪做的！
「霓虹燈會飛耶！這一定是妖怪做的好事！」今日靜謐的梅山山城多了一分活蹦亂跳的童言童語，嘉義縣文化觀光局為促進山海校園交流，邀約海線的蒜頭國小與安東國小師生共35人一同探訪梅山。適逢螢火蟲出沒，夜間在嚮導的帶領下，欣賞梅山的美麗螢光，飛舞的點點綠光讓學童們驚呼連連，增添不少歡樂與笑聲。
梅山賞螢季以螢火蟲生態為軸，搭配嘉義在地特色景點，規劃本次的「梅山賞螢季一童賞螢去瑞里團」，帶著小朋友們體驗梅山公園的壯麗、綠色隧道的竹林傳奇、梅問屋的製梅體驗，小朋友們直呼不可思議，對自己的家鄉感到新奇。
行程中，2校也與梅山上的瑞里國小以茶會友，共享茶藝之道。孩子們看見與自己差不多年紀的小小茶藝師，還有全套的茶具與品茗會，都好奇地爭相發問，茶藝師的每一個動作都讓他們感到相當有趣。晚間在領隊的帶領下，學童接受正確的螢火蟲保育知識，也讓近在咫尺卻從未見過螢火蟲的小朋友們興奮不已，將所見編織成螢光回憶。
嘉義縣文化觀光局局長許有仁表示，局處為落實環境保育與生態教育，並強化本縣親子及生態旅遊，特別規劃本次的山海交流賞螢二日團，一來鼓勵學生勤奮向學，二來結合自然生態與特色景點，傳達「生態嘉義(+1)」的意象。
今年推估4月20日至6月30日是螢火蟲活躍時期，為把握螢光閃閃的美好，5、6月的每周三、四、五推出平日限定體驗活動，民眾可報名參加嘉義山城五個社區精心安排的體驗行程，品嘗在地風味野餐盒、參加手作DIY與賞螢導覽，體驗行程可與當地合法民宿業者報名，省時又省力。相關資訊請上嘉義縣文化觀光局網站查詢，或者加入「嘉義梅山汗路文化觀光祭」臉書粉絲專頁，各項資訊將隨時更新。
(中時)
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