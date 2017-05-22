高寶璟續當「球后」 但又縮小領先差距

高寶璟連續83周位居世界第1，但領先差距再被拉近。(美聯社資料照)

20歲紐西蘭籍韓裔高球女將，在Kingsmill錦標賽獲得並列第10，「保后」成功，連續83周位居世界第1，但領先差距縮小到僅剩0.13分。

高寶璟上周領先世界第2韓國女將柳蕭然0.23分，領先世界第3泰國名將艾莉雅0.25分，必須在今(22日)結束的Kingsmill錦標賽成績比另2人好，才能保住「球后」頭銜。

僅落後0.13分的世界第2柳蕭然，虎視眈眈搶攻「球后」。(美聯社資料照)

結果高寶璟與柳蕭然此戰同樣並列第10，艾莉雅並列第23，雖維持世界第1，且世界前3排名不變，但根據勞力士世界排名積分組織今公布的最新世界排名，高寶璟僅只剩領先柳蕭然0.13分，領先艾莉雅0.22分，3人的球后之爭更加白熱化。

昨在日巡普利司通公開賽獲得第2的旅日台灣「高球1姐」盧曉晴，本周世界排名上升1名，位居世界29；今在Kingsmill錦標賽只拿下並列第43的龔怡萍，下滑2名，退至第53。

(中時電子報)