MLB》馬林魚兩將險相撞 迪戈登：還好我沒死

史坦頓(上)和迪戈登22日對戰道奇時，守備險發生衝撞意外。(美聯社)

在馬林魚戰績低迷之際，若是因為一次守備，同時傷了「怪力男」史坦頓(Giancarlo)和迪戈登(Dee Gordon)，恐怕會讓魚軍球迷跟球團心碎滿地，22日他們對戰道奇一役，這樣的劇本差點就上演，比賽到8下，一記落在右外野邊線附近的高飛球，戈登和史坦頓都想接到球，卻險些發生衝撞，不過兩人都平安無事。

馬林魚昨好不容易中止5連敗，此役投手失守，前6局3投輪番上陣，都穩不住陣腳，讓道奇靠10支安打攻得6分，反觀魚軍僅敲5安得1分，直到8上才再靠歐蘇納(Marcell Ozuna)的安打添得第2分。魚軍已處於劣勢，8下道奇的E.賀南德茲(Enrique Hernandez)一記右外野飛球，險些讓他們損失兩名強打。

當時球落在右外野靠近邊線處，史坦頓、戈登、一壘手波爾(Justin Bour)都追過去，波爾早早停下腳步，史坦頓則似乎已掌握住飛球，沒想到戈登似乎沒注意到，絲毫未減速，想用滑接方式接球，史坦頓發現情況不對，把球接進手套的同時，急忙跳起閃過戈登，隨後兩人都倒地，但避免了衝撞。

「我沒有看到史坦頓。」轉播畫面看來，當時史坦頓接到飛球應不成問題，反倒戈登搶球是有點多此一舉，戈登也坦言是他的錯，「史坦頓很早就喊聲，但我沒有聽見，只試著想把球接住。」史坦頓輕巧一跳，避免了衝撞，否則兩人當時都全速衝刺，衝撞後果不堪設想，戈登也不禁直言，「我很慶幸我沒死！」

儘管馬林魚驚險躲過一劫，並守住8下無失分，9上的最後反撲，波爾還一開始就轟陽春炮追回1分，狄崔(Derek Dietrich)也跟進敲安，不過仍遭道奇守護神簡森(Kenley Jansen)封鎖，終場以3分之差落敗，加上教士今天擊敗響尾蛇，馬林魚如今僅以0.001勝差，居聯盟倒數第2，再輸就要淪為爐主。

(中時電子報)