長庚醫院接駁車車禍 8乘客輕傷

車上乘客皆輕傷，送醫後無大礙。（葉臻翻攝）

長庚醫院與新北市鶯歌線接駁車，今天早上10點半在桃園市龜山區振興路巷內，與一輛小貨車發生車禍，車上8名女性乘客皆輕傷，其中傷勢最嚴重的是76歲郭姓婦女，嘴唇5公分撕裂傷，送至長庚醫院治療後並無大礙。

(中時)