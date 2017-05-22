兆豐案八大疑點 北檢查無不法

喧騰一時的兆豐銀行洗錢疑案，台北地檢署除依據美國紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰資料展開調查，也全面清查名嘴指控兆豐銀澳洲分行涉及洗錢、立委質疑兆豐銀紐約分行協助商人Samson Wu脫產等8大疑點，歷經9個月調查，認為無事證顯示兆豐銀行相關人員及本國人涉及幫助洗錢，今日簽結全案。

NYDFS去年針對兆豐銀紐約分行，以嚴重違反防制洗錢法令，開罰1.8億美金，掀起兆豐銀洗錢風暴。前兆豐董事長蔡友才因此案遭傳訊，最後卻因利用公司資源另設「隱形金控」鑒機公司的案外案遭起訴，北檢另清查8大疑點，均查無不法。

疑點一：由於當時NYDFS裁罰文件出現「巴拿馬文件」中鼎鼎大名的莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）事務所，引發是否有國人透過「巴拿馬文件」事務所洗錢海外的質疑聲浪。北檢清查2010年至2016年7月底的中央銀行外匯資料，未發現有國內資金匯入「巴拿馬文件」中代辦公司所設的兆豐銀行帳戶。

疑點二：兆豐紐約分行與巴拿馬分行間於2014年入帳交易金額僅4.91億元，但因紐約分行人工計算疏失誤植為44.91億元，導致兩分行2013、2014年交易總額應為74.64億元，卻被灌水至115億美元而引發質疑。北檢分析，96%匯款都是銀行間的資金拆借，僅3%是個人客戶匯款，無洗錢跡象。

疑點三：2012年至2014年間，兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區2分行，計有1萬7,033筆匯款交易資料，但北檢以匯款銀行、受款人及最終受益人等條件，全面清查其中的台籍人士，並逐筆調查匯款數額及目的，均查無洗錢犯罪。

疑點四：兆豐紐約分行與箇朗分行2012年間有高達174筆退匯交易，但僅申報其中64筆而遭開罰。北檢調查，兆豐銀當時反駁DFS稱110筆交易無可疑不需申報，被視為輕蔑回應而遭鉅額裁罰。經調查局透過艾格蒙聯盟查詢，發現退款人多是經營鞋類批發與服飾的委內瑞拉公司，兆豐銀箇朗分行未追蹤更新客戶資料，內控缺失導致退匯事件發生，且我國不罰洗錢未遂犯，此部分也與犯罪無涉。

疑點五：DFS裁罰資料提及，箇朗分行收到紐約分行中轉一個公司戶匯入款，但該公司最終受益人曾違反美國技轉法令，並經媒體負面報導，引發國人對此受益人諸多揣測。北檢追查，該公司是巴拿馬籍公司，最終受益人則是委內瑞拉人士，該人士並非本國人，也非Samson Wu，即使該委內瑞拉人士涉嫌洗錢，我國亦無管轄權。

疑點六：由於兆豐銀澳洲分行、巴拿馬分行都曾遭當地政府裁罰，遭質疑是否也涉及洗錢不法。北檢表示，兆豐銀2009年與澳洲防制洗錢中心簽署限期改善承諾書，但布里斯本分行未依規定申報可疑交易，而被要求改善防洗錢作業洗統；巴拿馬銀監局則是在2013年以兆豐銀巴拿馬分行違反洗錢防制法與銀行監理規定開罰2萬美元，均與涉及洗錢犯罪無關。

疑點七：告發指稱商人Samson Wu遭B&M kingstone提起民事求償，kingstone公司要求兆豐銀提供Samson Wu全部帳戶資料，懷疑Samson Wu透過兆豐紐約分行脫產。但北檢指出，相關法院判決均未認定兆豐銀涉及洗錢。

疑點八：另有告發指出巴拿馬地區分行有所謂Angel Caballero員工與SAMSON WU有關，北檢查無此人，調查局也查無SAMSON WU涉及洗錢清資，及外匯進出資料等。

(中時)