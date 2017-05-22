桃園八德社區 包粽送獨居長輩

志工們用豬肉、香菇、蝦米等餡料包成愛心肉粽。（葉臻翻攝）

立委趙正宇呼籲民眾關懷家中長輩。（葉臻翻攝）

由桃園市八德區大同、大宏、大智及陸光里民眾所組成的大同社區發展協會，今天上午舉辦粽香傳情包粽子暨居家用藥安全、預防食物中毒宣導活動，並邀請百位獨居長者一起提前共度佳節，享用志工親手包的愛心肉粽。

大同社區發展協會理事長、立法委員趙正宇表示，包好的愛心肉粽由自己及妻子吳淑惠，偕同大同社區發展協會人員、弘道老人福利基金會八德志工站、華山基金會八德站、陸光里關懷據點、中壢家庭服務中心一起分送給獨居老人和弱勢居民享用，愛心肉粽共有上千顆，感謝社區志工分工合作的成果，在端午節前夕提前送愛心。

(中時)