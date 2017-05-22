順豐速運來台十周年　舉辦員工家庭日慶祝

台灣順豐總經理黃隆彥(中)與資深員工們齊切蛋糕慶賀十週年。圖／台灣順豐提供

台灣順豐速運(Taiwan S.F. Express)慶祝在台發展邁入第10年，昨（21）日在台中麗寶樂園舉辦年度員工家庭日，台灣順豐速運總經理黃隆彥表示，順豐服務範圍已由兩岸三地、台灣擴展到全球各地，期待再創第二個第三個順豐十年。

黃隆彥說：「這10年面對市場的快速變化，客戶需求也不斷在改變，台灣順豐無論是月結客戶、員工、分點部都以倍數成長，服務範圍也由兩岸三地、台灣擴展到全球各地。一路以來，堅持高標準的服務品質，穩中求變，成為客戶最值得信賴的物流夥伴。感謝每一位員工齊心努力付出，更感謝所有員工家屬背後的支持，才能成就這一切。所謂十年磨一劍，期盼與每一位員工及家屬，攜手共創第二個第三個順豐十年。」

台灣順豐指出，今年以台灣宅配為發展主力、全面推廣「在地化品牌」，透過軟硬體設備的優化更新、擴展服務模式內容，讓物流再升級，帶給客戶更便捷的全方位物流體驗。包括今年初與「掌櫃智慧生活公司」合作推出智能櫃寄、取件服務，在超商、大型公共設施與住宅等人口密集處設置智能櫃，希望降低物件重複投遞率，提升物流效能，創造雙贏。以及新增建完成彰化和台南中轉場，加上原本已在運作的桃園中轉場，透過北中南綿密的運輸網絡，提升運載量及貨物寄送的時效性，讓台灣宅配的服務能更能深入全台各鄉鎮。

另外，電子商務市場蓬勃發展，4月開始與量販店網路購物合作，消費者在限定地區指定時間內完成下單，即能享受「當日配」服務，未來也將視市場反應及消費者需求，擴大「當日配」合作對象與服務範圍。不僅如此，校園服務也接力推出，自即日起至2017/6/30止，因應暑假學生返家、返鄉寄件需求(限台灣宅配)，推出「假期你去放，行李我來送」服務，以業界最優惠價格80元起運送價，學生們即可無負擔的輕鬆返家「Fun」暑假。

台灣順豐同時也是「2017年台北世大運」官方協力物流廠商之一，為迎接這世界國際級的比賽盛事，在臨近桃園機場的倉儲物流中心，提供各國選手比賽用品、計分器等物品存放，以及選手們國內行李配送和國內外的快遞寄送服務，讓選手們能無後顧之憂的全力投入賽事，創造最佳成績。

(工商)