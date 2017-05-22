高圓圓14年對比照 女神濃眉大眼高顏值都沒變

高圓圓曬14年前對比照，她仍擁濃眉大眼、光滑肌膚，女神風采依舊。（圖／取材自高圓圓工作室、高圓圓微博）

女神高圓圓一出道就以精緻五官、清純脫俗形象備受矚目，其中她以2000年拍攝雪梨奧運會拍的口香糖廣告，還被封為「清嘴女孩」，而儘管高圓圓已是人妻，舉手投足仍很有魅力，高圓圓就曬出現今和14年前對比照，仍擁濃眉大眼、光滑肌膚，女神風采依舊。

高圓圓一舉一動都備受矚目，私生活低調的她，昨（21日）曬出與好姊妹14年前對比照，2003年的高圓圓外表稚嫩，23歲的她模樣青春，清秀臉蛋與精緻五官，少女味十足。現在的高圓圓女神風采依舊，歲月完全沒在她臉上留下痕跡，她濃眉大眼、皮膚光滑細緻，比起14年前則是多了幾分熟女魅力。

高圓圓保養得宜，14年前對比照足以見識到她凍齡功力，微博熱搜榜更以「高圓圓 14年前對比照」瞬間登上冠軍，高圓圓高顏值引發網友熱議。

(中時電子報)