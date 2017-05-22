花蓮》前男友散播裸照 國中女自殺獲救

花蓮縣南區一名15歲國中女學生，與就讀高中的男友交往，但在一個月前分手，前男友在同校另結新歡，竟將前女友裸照在網路及line上散播，雖然事後已刪圖，但已經傳得全校皆知。女學生得知後，不堪受辱不敢到校，22日一大早想不開，一度跳橋想尋短，所幸獲救。家屬氣得找上學校要討公道，更痛批：「這樣摧毀一個國中生，還是人嗎？」目前已報警要告前男友誹謗、散布猥褻圖像。

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(中時)