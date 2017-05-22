一例一休惹議 民進黨立委提修法

民進黨立委許智傑（左起）、黃國書、陳賴素美、何欣純、黃秀芳、張廖萬堅等人舉行記者會，對一例一休再提修法。（陳信翰攝）

《勞基法》修正逾半年，屢傳出勞資雙方對於「一例一休」新制不滿。民進黨立委許智傑、黃國書、陳賴素美、何欣純、黃秀芳、張廖萬堅等人舉行記者會，對一例一休再提修法，提出「工時帳戶」概念，除放寬加班規定外，也讓累積的特休假可換取工資，或累計至隔年再休。

(中時)