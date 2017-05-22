虎航副機師爆料 機師飛行時睡覺

交通部長賀陳旦（左）表示，機師不可在開飛機的時候睡覺，已要求業者進行了解，民航局林國顯（右）也列席備詢。（陳信翰攝）

台灣虎航機師被爆料在飛機起飛後睡覺，交通部長賀陳旦表示，機師不可以在開飛機的時候睡覺，已經要求業者進行了解，民航局林國顯也列席備詢。

(中時)