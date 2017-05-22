南區銀髮中心社區蹲點活動 在地產業蹦火花
勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心，安排對推動社區發展有興趣的青年及大專院校學生進行「特色行銷蹲點活動」，與銀髮族共同促進地方特色產業發展。
勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心，邀請行銷、觀光、事業經營等相關學系背景的青年踏入大寮中興社區發展協會、美濃獅山社區發展協會，以及旗山南新社區發展協會等勞動部多元就業開發方案計畫單位，以實務性盤點社區資源方式，為地方產業注入活水與助力。
「香蕉醋該怎麼拍出有質感的照片？」「紅豆糯米腸還能怎麼料理才會吸引人？」「獅山漂漂河該如何規劃關卡適合親子體驗？」「南新社區的石觀音特色如何推廣？」青年們你一言我一語熱烈討論，讓在地長輩們頻頻讚賞，氣氛熱絡溫馨。
吳翊銓參加了獅山、南新2場活動後，認為可以把經驗帶回社區，為社區的發展盡一分力；高師大事業經營所王茹薏，將學校所學的知識應用在南新社區實際的產品行銷規畫；義大休閒事業管理系黃靖紋，則針對獅山社區提出不少導覽的建議。
南新社區專案經理林夏秋說，社區婆婆媽媽對於烹調地方美食都很拿手，但用電腦、比創意方面有點力不從心。這次透過勞動部南區銀髮人才資源中心的安排，在青銀交流中觸發新靈感，也讓大夥更有活力，這種實務性的青銀直接對談，對多元團體的發展很有幫助。
勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心主任劉岳屏表示，藉由社區實際的蹲點、訪談、踏勘特色景點方式，青銀一同盤點社區資源，不僅促進青、銀髮族交流，也在團隊合作下，擴大社區銀髮族群、非營利組織及青年團隊協力合作的範疇，共同促進地方產業發展。銀髮中心希望成為各方資源與民眾連結之有效平台，歡迎對關懷在地議題、促進社區活化發展有興趣的青年及銀髮族，逕電洽南區銀髮人才資源中心07-2222-778諮詢相關服務。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。