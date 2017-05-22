南區銀髮中心社區蹲點活動 在地產業蹦火花

南區銀髮中心辦社區蹲點活動，青銀配使在地產業蹦出新火花。（吳江泉攝）

南區銀髮中心辦社區蹲點活動，青銀配使在地產業蹦出新火花。（吳江泉攝）

勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心，安排對推動社區發展有興趣的青年及大專院校學生進行「特色行銷蹲點活動」，與銀髮族共同促進地方特色產業發展。

勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心，邀請行銷、觀光、事業經營等相關學系背景的青年踏入大寮中興社區發展協會、美濃獅山社區發展協會，以及旗山南新社區發展協會等勞動部多元就業開發方案計畫單位，以實務性盤點社區資源方式，為地方產業注入活水與助力。

「香蕉醋該怎麼拍出有質感的照片？」「紅豆糯米腸還能怎麼料理才會吸引人？」「獅山漂漂河該如何規劃關卡適合親子體驗？」「南新社區的石觀音特色如何推廣？」青年們你一言我一語熱烈討論，讓在地長輩們頻頻讚賞，氣氛熱絡溫馨。

吳翊銓參加了獅山、南新2場活動後，認為可以把經驗帶回社區，為社區的發展盡一分力；高師大事業經營所王茹薏，將學校所學的知識應用在南新社區實際的產品行銷規畫；義大休閒事業管理系黃靖紋，則針對獅山社區提出不少導覽的建議。

南新社區專案經理林夏秋說，社區婆婆媽媽對於烹調地方美食都很拿手，但用電腦、比創意方面有點力不從心。這次透過勞動部南區銀髮人才資源中心的安排，在青銀交流中觸發新靈感，也讓大夥更有活力，這種實務性的青銀直接對談，對多元團體的發展很有幫助。

勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心主任劉岳屏表示，藉由社區實際的蹲點、訪談、踏勘特色景點方式，青銀一同盤點社區資源，不僅促進青、銀髮族交流，也在團隊合作下，擴大社區銀髮族群、非營利組織及青年團隊協力合作的範疇，共同促進地方產業發展。銀髮中心希望成為各方資源與民眾連結之有效平台，歡迎對關懷在地議題、促進社區活化發展有興趣的青年及銀髮族，逕電洽南區銀髮人才資源中心07-2222-778諮詢相關服務。

(中時)