大陸下月起 民用無人機實施實名登記制
由於多起無人機擾亂機場案例，大陸將於6月1日起對重量250克以上的民用無人機實施實名登記，製造商及擁有者需在8月31日前在指定網站完成相關登記操作，否則將被視為違反法規的非法行為。
從其他國家或地區入境的民用無人機是否也要進行實名登記？大陸民航局對此回應稱，只要進入中國境內的250克以上的民用無人機都需要進行實名登記，個人用戶只需要一部大陸手機號就可以完成相關操作。
大陸民航局近日下發的《民用無人駕駛航空器實名制登記管理規定》要求，自6月1日起，民用無人機製造商和民用無人機擁有者須在「中國民用航空局民用無人機實名登記系統」上申請帳戶，民用無人機製造商在系統中填報其所有產品的信息，民用無人機擁有者在該系統中實名登記其個人及其擁有產品的信息，並將系統給定的登記標誌粘貼在無人機上。
規定強調，2017年8月31日後，民用無人機擁有者如果未按照規定實施實名登記和粘貼登記標誌的，其行為將被視為違反法規的非法行為，其無人機的使用將受影響，監管主管部門將按照相關規定進行處罰。
(旺報)
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