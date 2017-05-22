金敏喜不倫戀導演遭罵噁心 坎城不敢再牽手

金敏喜(左)與洪尚秀中間夾了法國女星伊莎貝雨蓓。（圖／達志影像）

韓國女星金敏喜因不倫戀上已婚導演洪尚秀，兩人聲望跌到谷底，尤其先前兩人在柏林影展時高調牽手曬恩愛，遭韓國網友砲轟「噁心」。這回兩人又帶著電影《從此之後》現身坎城，不過這回兩人不敢再曬恩愛，兩人中間還夾著伊莎貝雨蓓充當電燈泡。

金敏喜與洪尚秀這回除了《從此之後》入圍坎城外，洪尚秀的另部作品《克萊爾的相機》也將在影展特別展映，而兩人這回不敢像在柏林影展一樣高調放閃曬恩愛，走上紅毯牽手時，中間還夾著法國女星伊莎貝雨蓓，就是怕兩人的不倫戀話題高過電影本身。

(中時電子報)