失業率近2年新低 醫療保健業求職最夯

國內4月失業率為3.67％，創下近2年以來新低。勞動部分析，隨台灣社會步入高齡化，帶動「醫療保健及社會工作服務業」人力需求，今年4月新登記求才人數達3393人，創下近8年同期新高紀錄，薪資最高更上看58K。

主計總處公布4月失業率為3.67％，不僅較3月下降0.11個百分點，也比去年同期下降0.19個百分點，創下近23個月最低、17年來同期次低，總失業人口為43萬2000人，可能代表國內失業情勢穩定，景氣逐漸回溫。

勞動部勞動力發展署統計，根據「台灣就業通」就業服務資料庫，4月各公立就業服務機構新登記求才共計11萬4847人，較上月下降15.66％；新登記求職人數共5萬9358人，也減少11.83％，平均每人有1.93個工作機會。

發展署分析，今年邁入第2季，年後轉職潮已逐漸趨緩，因此4月求職、求才人數均下降，但隨5至7月畢業旺季來臨，就業市場將再轉趨熱絡。其中值得注意的是，由於台灣邁入高齡化社會，醫療保健業徵才最熱絡。

發展署指出，截至今年2月底，台灣65歲以上老年人口已超過14歲以下的幼年人口，預估明年將正式邁入高齡社會，65歲以上人口將達14％。高齡化現象亦帶動醫療保健及社會工作服務業人力需求，創近8年新高。

據統計，今年4月醫療保健及社會工作服務業新登記求才人數達3393人，隨長照2.0上路，急需第一線照顧服務人員，目前有近5成職缺集中於護理及助產專業人員，其次為個人健康照顧工作人員近3成。

發展署也說，由於護理及助產專業人員具有專業護理背景，整體求供倍數更高達4倍。目前有多家醫院、機構釋出相關職缺，例如中醫大附醫、彰基，以及伊甸、創世基金會等；其中，創世護士職缺薪資上看5.8萬元。

為充裕長照2.0的照顧人力需求，發展署指出，今年預計培訓6000名照顧服務員，並將補助80％至100％訓練費用，吸引有意從事照顧服務工作者投入。為提升失業勞工從事機構照顧服務工作意願，勞動部提供勞工就業獎勵津貼，每人每月發給5000至7000元，最長18個月，合計最高可領10.8萬元。

發展署也指出，今年4月運輸及倉儲業也較去年同期增加18.17％，台灣就業通提供多元化求職管道與職業訓練課程協助轉職者，6月起也將陸續於全台辦理徵才活動與大型就業博覽會，提供超過1.6萬個職缺。

(中時)