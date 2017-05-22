不滿被「青」一眼 酒客KTV外爆衝突

由於互看不順眼，兩方在KTV外拉扯衝突。(影音來源/youtube帳號:中時電子報)

新北市27歲汪姓男子22日凌晨0時許和3名朋友到三重區重新路某KTV歡唱、喝酒，準備從大門離開時，認為被路過25歲黃姓酒客瞪了一眼，汪上前理論「青殺小？」於是雙方爆發拉扯，黃男遭打得全身多處挫傷。

警方獲報後趕往現場壓制並帶回鬧事酒客，汪男和其友人許男竟警方咆哮、罵三字經，甚至拉扯警員，遭警方以妨害公務現行犯將2人上銬逮捕，訊後將兩人移送法辦，至於遭毆傷的黃男就醫後已無大礙。

(中時)