安徽界首市改陋習 賀禮不得破50元人民幣
安徽省阜陽市界首市日前出台《關於開展樹新風、改陋習、促脫貧的意見》，通過黨員干部帶頭簽訂移風易俗承諾書，在全市139個村、23個社區完善村規民約，引導全市干群更新觀念、革除陋習。黨員幹部隨禮（賀禮）不超過50元（人民幣，下同），同時向農村、社區倡議50元的標準，建議修訂「村規民約」時參考。
界首市文明辦相關負責人介紹，農村新婚宴、滿月酒、升學宴、開業喜等人情往來名目繁多，村民苦不堪言，甚至有因婚喪嫁娶致貧的情況。今年年初，該市開始了樹新風、改陋習、促脫貧的試點，一些村自發搞起來，市裡面也設立了試點。
今年5月，在總結試點經驗的基礎上，界首市出台正式文件，下發《關於開展樹新風、改陋習、促脫貧的意見》。為推動意見落實，界首市要求黨員幹部發揮示範帶頭作用，簽訂移風易俗承諾書，嚴格做到隨禮不超過50元，儀式從簡，不大擺筵席、隨禮不就餐。
該負責人介紹，通過村規民約的方式，全市建制村、社區對婚事新辦、喪事簡辦等事宜作出規定，特別是對酒席數量、就餐標準、隨禮金額、人員參加範圍、用車數量等作出上限標準。「對於農村、社區，我們是發出倡議，倡議標准是50元錢，但具體情況，他們根據實際情況定。」
根據《意見》，界首在全市所有建制村、社區全面修訂村規民約，建立「四會」，即村民議事會、紅白理事會、道德評議會和禁毒禁賭會。同時，提倡婚事新辦、喪事簡辦、喜事小辦或不辦、惡俗陋習禁辦。
該負責人介紹，今年第一季，界首共有3100餘例紅白事實現了簡辦，累計節省開支2170萬元，其中貧困戶341例紅白事，節約開支280餘萬元。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。