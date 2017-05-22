安徽界首市改陋習 賀禮不得破50元人民幣

安徽省阜陽市界首市日前出台《關於開展樹新風、改陋習、促脫貧的意見》，通過黨員干部帶頭簽訂移風易俗承諾書，在全市139個村、23個社區完善村規民約，引導全市干群更新觀念、革除陋習。黨員幹部隨禮（賀禮）不超過50元（人民幣，下同），同時向農村、社區倡議50元的標準，建議修訂「村規民約」時參考。

界首市文明辦相關負責人介紹，農村新婚宴、滿月酒、升學宴、開業喜等人情往來名目繁多，村民苦不堪言，甚至有因婚喪嫁娶致貧的情況。今年年初，該市開始了樹新風、改陋習、促脫貧的試點，一些村自發搞起來，市裡面也設立了試點。

今年5月，在總結試點經驗的基礎上，界首市出台正式文件，下發《關於開展樹新風、改陋習、促脫貧的意見》。為推動意見落實，界首市要求黨員幹部發揮示範帶頭作用，簽訂移風易俗承諾書，嚴格做到隨禮不超過50元，儀式從簡，不大擺筵席、隨禮不就餐。

該負責人介紹，通過村規民約的方式，全市建制村、社區對婚事新辦、喪事簡辦等事宜作出規定，特別是對酒席數量、就餐標準、隨禮金額、人員參加範圍、用車數量等作出上限標準。「對於農村、社區，我們是發出倡議，倡議標准是50元錢，但具體情況，他們根據實際情況定。」

根據《意見》，界首在全市所有建制村、社區全面修訂村規民約，建立「四會」，即村民議事會、紅白理事會、道德評議會和禁毒禁賭會。同時，提倡婚事新辦、喪事簡辦、喜事小辦或不辦、惡俗陋習禁辦。

該負責人介紹，今年第一季，界首共有3100餘例紅白事實現了簡辦，累計節省開支2170萬元，其中貧困戶341例紅白事，節約開支280餘萬元。

(旺報)