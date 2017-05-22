5天後結婚 毒鴛鴦520持毒遭逮

毒鴛鴦25日要結婚，520持毒被逮進警局，雙雙遭法辦。(劉宥廷翻攝)

23歲黃女20日晚間搭乘29歲未婚夫張男車子，行經高雄市區時，因未繫安全帶，被巡邏的保大特勤攔下盤查。警方發現副駕駛座腳踏板有包K他命，黃女自知難逃，主動坦承持有毒品，張男側背包內有搖頭丸、一粒眠及MDMA咖啡包。黃女苦苦哀求員警放他們一馬，因為兩人25日即將結婚，最後都被依毒品罪送辦。

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(中時)