綠茶是美白良品？
夏日的艷陽，可讓女性們受了不少苦，深怕執行多日的美白大計，被一日的太陽給摧毀了。美白的好朋友，就是維他命C，而網路有傳言綠茶含有豐富維他命C，可以多喝綠茶幫助美白，皮膚科醫師指出，綠茶有助於美白，但能否防禦紫外線照射則是未知。
蘋果日報報導，台灣皮膚暨美容外科醫學會秘書長石博宇表示，綠茶裡的維他命C及綠茶多酚，能抵抗紫外線對皮膚的傷害，的確有助於美白、防曬黑，但是需要一定濃度以上，才能有效美白，而市售的綠茶飲品，綠茶多酚濃度及維他命C並未含有足夠的量，因此喝綠茶是否有美白效果，不得而知；然而若民眾想要美白，石博宇醫師建議，先從防曬做起，防曬可以直接抵禦紫外線照射，就能避免曬黑，比喝綠茶還要來得有效。
另外，市面上有許多含有綠茶成分的面膜，石博宇醫師說明，臉部肌膚有油脂，就算面膜含有維他命C，也很難穿透油脂層，被皮膚所吸收，因此敷綠茶面膜來補充維他命C並不具有美白效果。
(中時電子報)
關鍵字：美白
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