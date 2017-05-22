高雄市林園國小8生遠征丹麥FLL世界機器人大賽
我們準備好了！今年獲選台灣區FLL選拔賽總冠軍的高雄市林園國小8生組成的團隊，22日踏上征途赴丹麥，要與世界114支隊伍爭雄。
林園國小機器人團隊靠著絕佳的默契及紮實的訓練，以「友善飼養」理念為主軸設計題目，取得台灣區代表權。
為了挑戰世界冠軍寶座，8生就FLL比賽的機器人競賽、專題研究主題、團隊營運報告、機器人程式與結構等4主題，不停再測試與突破，並做好任務分配，攻擊手、程式與結構設計、程式與結構報告李逸程、蘇晏平、謝冠綦，專題研究報告、團隊營運報告吳念倚、李宗翰、蔡亞真、梁育嘉，美術設計林陞安。
校長張坤宏說，其中機器人競賽更是世界各國最重視的項目，每一支隊伍要在2分半內將場地上的任務破解，要避免失誤，機器人的穩定度和速度都相當重要。
專題研究主題部分，延續在國內賽的研究主題「為雞謀福利、讓雞生好蛋」，建置友善飼養環境中的雞舍「帝寶」機器人模組，全程要用英文呈現。
為此，小將們每天花3小時練習英文。雞舍積木模組部分，也在專家建議下做調整，增加紅外線防天敵設施、糧食、水源供應系統，讓雞舍的建置更加完善。
擔任攻擊手的李逸程、蘇晏平、謝冠綦說，大家都已做到最充足的準備，要迎接各國好手的挑戰。
(中時)
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