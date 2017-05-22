MiLB》胡智為飆K關門 3A首救援入袋
效力光芒3A的胡智為前場出賽遇亂流，足足用了28球才投完1局，挨轟失1分，轉任後援首度有失分紀錄，不過經一段時間調整，他22日在對戰勇士3A的比賽，球隊領先2分情況下上場關門，他也不負眾望，找回穩定身手漂亮演出3上3下，另送出1次三振，守住勝果，終場球隊5比3贏球，胡智為斬獲3A首次救援成功。
此役光芒3A前8局攻得5分，兩名投手也很爭氣，僅讓勇士拿下3分。比賽到9上，胡智為擔任第3任投手登板關門，一開始就輕鬆寫意的用1球解決1打者，接著他雖跟第2名打者耗了7顆球，仍順利把他三振出局，最後他再用2球抓下第3個出局數，順利拿下首次救援成功。
總計胡智為此役用10球，有8顆球都是好球，沒被敲安、無失分，另有1次三振，這場比賽沒有失分，自責分率從3.54略降到3.38，值得一提是經過一場亂流後，「省球」功力又再次找了回來。另，同天出賽的打者們，效力海盜2A張進德擔任先發捕手，4打數0安，紅襪2A林子偉3打數1安，印地安人2A張育成4打數1安。
(中時電子報)
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