教師團體公布不適任校長問卷結果 教育局：未審先判

台南市教育產業工會理事長侯俊良（左）與台南市教師會理事長陳杉吉（右）在台南市28所遴選校長學校，公布其中19所學校老師的問券調查。（程炳璋攝）

在老師的問卷中，其中一所國中的校長適任滿意度掛零。（程炳璋攝）

台南市有28位校長調校遴選作業25日展開，台南市教育產業工會22日公布19所學校的「校長辦學概況問卷」，由學校老師填寫，其中4所學校的校長滿意度低於5成，甚至有一所國中的校長沒有滿意度，教產工會與教師會呼籲將不適任校長回任教師或調教育局學習。教育局強調不該「未審先判」。

台南市正有28位校長等待遴選委員會25日、26日調查來決定調校，教育產工會與教師會22日公布一份學校老師填寫的問卷，針對其中19所學校校長作調查，問卷回收率6成多，有7所學校校長在老師眼中滿意度超過9成，其中嘉南、文化國小滿意度達100%。

這份問卷中，台南市有4所學校的校長滿意度不到5成，其中一所學校校長甚至沒有滿意度，據聞該校校長在行政能力與作風上都不被老師認同，學校長時間找不到老師願當行政人員，甚至一度自己「校長兼主任」，最近在營養午餐經費短缺問題更受到批評。

台南市教育產業工會理事長侯俊良與教師會理事長陳杉吉22日呼籲急將召開審核的遴選委員會，不要因為這些校長沒地方去，就將人塞到小校，呼籲可將不適任校長回任教師，或者調往教育局歷練，再出來當校長。

台南市教育局局長陳修平回應，校長遴選委員會由專家、學者、績優校長代表、行政機關代表組成，有一定的公信力，會根據校長辦學績效評鑑、校長任期呈現的考績作審核，再投票結果產生前應給予尊重，外界不該未審先判。

(中時)