翁腰痛7個月查無病因 竟是肺外結核作祟
台中86歲劉翁腰、腿痠痛長達7個月，尋求各醫師得到的答案都是「身體機能退化所引起」，近日到豐原醫院求診，發現患者是脊椎感染「肺外結核」引起疼痛。經清創手術及藥物與抗結核菌治療，改善腰、腿疼痛，右腿也恢復行走能力。
劉翁患有輕微失智，無法清楚說出自己的症狀，家人只覺得父親右腳越來越無力，原本猜測是機能退化引起，但經豐原醫院核磁共振檢查，發現劉翁脊椎明顯感染，出現一包一包的膿瘍。
豐原醫院骨科主任呂文憲發現劉翁感染症狀並不明顯，也沒有咳嗽、發燒等情形，研判應是感染少見的「肺外結核」。呂文憲說，他從醫多年僅遇十例，患者經清創手術及藥物、抗結核菌治療，腰、腿疼痛感改善，右腿也逐漸復原。
呂文憲表示，「肺外結核」好發於長者，主要是早年抗戰生活環境不佳所造成，即便年輕時曾治癒，結核菌仍有可能潛伏體內，到年老時因體力虛弱而發作。
呂文憲指出，「肺外結核」不具傳染力，感染症狀不明顯，培養也不容易，須採取到適當標本，進行特殊培養才能培養出來，所需時間約1個月，院方於兩、三個禮拜揪出原因，對患者及時進行藥物治療，而整個療程約6至12個月。
(中時)
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