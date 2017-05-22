滿意度墊底但好感度回升 柯：民調看看就好

凱達格蘭基金會今天公布六都市長施政滿意度民調結果，台北市長柯文哲在滿意度部分墊底，但好感度回升，排第4名。柯文哲下午出席公私立國小模範生表揚前受訪表示，問一百遍，還是一樣的答案，每天做好自己的事就好了，民調看看就好。

媒體追問，柯文哲上午在台北市議會接受市議員童仲彥質詢，對於北農人事，他面對童詢問曾說過會給新潮流交代一事，回應這次會給台北市民交代，但隨即綠陣營又做出不利的民調？

柯文哲則說，像這個就是穿鑿附會，要做民調、就算假民調，也沒辦法在一個鐘頭內做出來，人家早就做了。

(中時)