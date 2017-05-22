2018選舉 柯：台北對誰來說都是重中之重

中國國民黨主席當選人吳敦義今天表示，2018年選舉應提早佈局，重中之重是雙北。有意爭取連任的台北市長柯文哲今天受訪表示，對誰來說都是重中之重，台北市本來就首都，對哪一黨都一樣，對他來說，深呼吸放輕鬆，繼續往前走。

被問到對2018選舉是否有信心？怕不怕吳敦義？柯文哲回應，怕有用嗎？每天做好事就好了。他還說，隨時都準備好了，不過正確說，永遠沒有叫準備好的一天，就是認真過每一天。

(中時)