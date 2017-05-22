美軍擬7月成立首支「跨性別軍隊」
美國跨性別者參與軍事作戰的程度，將再往前跨一大步，美國五角大廈官員稱，他們計畫在今年7月1日開始接受新的「跨性別人事申請」，未來跨性別者除了可以參與軍隊外，還能成為儲備軍官。去年在前國防部長卡特(Ash Carter)任內，就已經解除跨性別者不得公開服役的禁令，這道禁令也被視為跨性別者進入美國軍隊的最後門檻。
根據《今日美國》(USA Today)報導，美國「跨性別軍隊」政策早在前國防部長卡特服務於歐巴馬政府時，就已成立，並開始教育軍隊有關跨性別的相關議題，今年夏天更打算開始接受人事徵召及徵選儲備軍官。
根據現任國防部副部長沃克(Robert Work)的軍事備忘錄指出，他要求部隊負責人今年7月1日開始準備接受跨性別者提出的人事申請。備忘錄還指出，現有的跨性別軍隊政策底下，剛好可以藉由徵召跨性別者入伍服役的機會，看到跨性別者該如何參與作戰準備。沃克稱，這項人事命令案是為了提高軍隊保衛國家的作戰準備和殺傷力而設立。他說除非未來跨性別者在戰場上，降低了軍隊的戰鬥力、生存和獲勝的能力，否則不會考慮推翻前朝政策，也就是說，這項人事申請案將繼續往前推動。
美國民主黨籍加州參議員代表Jackie Speier說，我們沒有理由不徵召跨性別者入伍或在軍隊服務，這項「跨性別軍隊」政策是為了讓軍隊更加有效運作而存在。她說，這項軍隊政策去年就開始，希望能夠繼續順利的推動下去，讓跨性別軍人能夠繼續為國家效勞。
(中時電子報)
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