梅蘭妮亞沒戴頭巾仍獲好評 沙媒讚：典雅又保守

梅蘭妮亞連換4套大受好評，尤其是Stella McCartney黑色的連身褲(右二)，外界稱讚很像是當地傳統服飾abaya。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞和沙國王子穆罕默德·本·納伊夫。(圖/美聯社)

美國第一夫人日前和川普展開任內第一次出訪行程，第一站選擇前往沙烏地阿拉伯，然而梅蘭妮亞並未依當地女性習俗披上頭巾現身，意外成為這次出訪的話題。不過穿衣品味極佳的梅蘭妮亞，用一套和當地黑袍服裝造型類型的連身褲，擄獲了沙烏地阿拉伯媒體的心，讓他們大讚第一夫人這次出訪的服裝保守又典雅，尊敬當地文化的同時，也展現了自己風格。

沙國媒體報導，梅蘭妮亞典雅又保守。(圖/Twitter)

據《CNN》報導，美國第一夫人梅蘭妮亞在抵達沙烏地阿拉伯時，造型亮眼又具巧思，她穿著英國設計師Stella McCartney品牌的黑色連身褲，胸前僅露出細微的小縫，並配上金色的寬版腰封，既顯現腰身，也提亮了一身黑鴉鴉的造型。這身造型被不少人直呼和當地傳統服飾abaya好像，而第一夫人發言人Stephanie Grisham也表示，這不是巧合，「仔細看她的造型的話，可以發現這是她的風格，而同時符合客人身分以及尊重當地文化」。

參加會議時梅蘭妮亞穿白色套裝，大走幹練風格，後為女兒伊凡卡及女婿庫許納。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞身著軍綠色洋裝出席當地美國學校活動。(圖/美聯社)

當地媒體以頭版盛讚梅蘭妮亞，標題為「典雅又保守」，更寫道「美國第一夫人梅蘭妮亞的穿著被稱讚既優雅又尊重」，一除前幾日梅蘭妮亞和同行的第一千金伊凡卡因沒戴頭巾，而備受批評的烏雲。第一夫人的發言人也表示，行前國務院和川普都知道梅蘭妮亞將不戴上頭巾，事實上也沒有人要求她要戴上頭巾，梅蘭妮亞也為這次的出訪做了很多功課。

梅蘭妮亞在訪沙國期間，的確可以看出她的用心，她一連換了4套裝扮，每套都展現了她的風格，配上她名模的架子，備受外界好評。除了第一套類似當地服飾abaya的連身褲外，梅蘭妮亞在晚宴上換上一席桃紅色禮服，身為唯二出席晚宴的女性，她僅微微露出手臂的前端，亮眼又保守。隔天出席會議時，她則換上了白色長褲套裝，大走幹練風格，之後參加當地的美國學校活動時，她不嫌煩的換上了綠色的軍裝洋裝，連續4套都展現她的高衣Q。

(中時電子報)