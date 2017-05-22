拍攝兒少性交猥褻 加重刑罰關7年罰500萬
立法院社會福利與衛生環境委員會中午通過部分條文初審，原《兒童及少年性剝削防制條例》第36條「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以下罰金」，有關罰則部分加重為「一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金」。
另「招募、引誘、容留、協助或以他法」拍攝兒少性交或猥褻行為，則由「一年以上七年以下有期徒刑，一百萬元以下罰金」，加重為「三年以上七年以下有期徒刑，併科新臺幣三百萬元以下罰金」。
還有「以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法」，拍攝兒少性交或猥褻行為，則由「七年以上有期徒刑，併科三百萬元以下罰金」，加重為「七年以上有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」。
這則修正案由國民黨立委王宜民提出，他認為刑罰過低，因此提出修正動議，經立法院社福衛環、司法及法制兩委員會聯席會議，以及與會立委沒有異議，初審通過。
此外，衛福部政務次長呂寶靜也表示，為了加強保護性侵害被害人，將擴大現有保護令範圍，增加性侵害被害人的保護，加害者須與加害人保持200公尺遠的距離。
(中時)
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