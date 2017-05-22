桃機車定檢率達9成 環局表揚績優業者
桃園市政府環保局今天公布105年度優良機車定檢站名單，並由市長鄭文燦表揚績效最優的10個機車定檢站與3名特色表現獎，環保局表示，桃園市的機車定檢率連續3年攀升，去年的機車定檢率已達90.7％，機車定檢率則達到創歷年新高。
此次得獎的10個優良機車定檢站，包括正昇機車行、千輪車業有限公司、宏聯車業有限公司、華林機車行、天王星機車行、勝光機車材料行、勝星車業有限公司、新金輪機車行、興園機車行、千輪車業行。
環保局表示，獲獎的機車定檢站除了提供優良檢驗品質外，還會發送定檢通知簡訊、協助車主進行二行程機車報廢，3名特色表現獎則包括全桃園推動機車保檢合一最多的尚興機車行（共566輛）、檢驗數量最多的鈞隆車業行（共9425輛），及推動二行程機車汰舊最多的詮興輪業有限公司（共128輛）。
(中時)
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