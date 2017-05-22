北市同意遠雄對樹斷根 柯P：只是預備動作

台北市長柯文哲（右）22日至議會進行重大BOT案檢討進度專案報告。（季志翔攝）

台北市政府尚未准予遠雄復工大巨蛋，卻先同意對樹斷根，引發護樹團體不滿及台北市議員質疑。柯文哲今天表示，移樹過程有SOP，現在只是做預備動作，不是現在就要移樹了，且斷根也不一定要移，要移也是明年1、2月的事。

柯文哲表示，移樹過程蠻複雜的，以前樹一移就死掉，現在移樹過程有SOP，例如在多久之前、選季節、先斷根，並在適當時間辦理，現在只是做預備動作，不是現在就要移了。

他說，細節講起來蠻複雜的，反正有SOP，照SOP走就好了。但斷根是否等於移樹？柯文哲說，斷根也不一定要移，要移也是明年1、2月的事。

他說，現在不斷根，明年那時候也不能移，這是有點複雜的問題，差不多這時候要先斷根，明年移樹種下去才會活，若移樹時才把根剪斷，移過去就死翹翹了。

此外，嘉禾新村傳遭國防部多拆。對此，柯文哲表示，全區保留是期望，當地里長則希望全區拆掉，北市府有發拆除執照，但只有一部分，他今天問都發局，若建築師都認為多拆了，那就照罰，該罰錢就罰錢，並告知不要再錯下去。

(中時)