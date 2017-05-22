第三胎報到？大S凸肚搶眼 「時髦人」自喊孕婦

才剛po美照說「時髦人復出」的大S，今天po了凸肚照，讓她自嘲是「孕婦」。(取材自大S微博)

女星大S跟汪小菲結婚7年，湊得一對「好」字，育有一雙兒女，她近幾年也把重心都放在孩子跟家庭上頭，老公更是出了名的女兒控，常在微博上曬家庭照，一家4口看起來相當幸福，日前大S為力挺妹妹小S而上節目，昨更難得po「老公視角」的個人照，被讚又美又瘦，沒想到今天竟貼出凸肚照，還自稱「孕婦」，讓人十分好奇真相為何？

近年重心都在家庭的大S，為了妹妹難得上節目《姐姐好餓》第二季，還帶著老公一起，甚是罕見，她之後也貼出美照，宣告「時髦人復出」，這張由老公操刀的照片，看起來腿又細又長，頗有潮流街拍fu，獲得廣大網友稱讚，沒想到今天 大S又po照，穿著藍色格紋連身裙的她，相隔一天竟然變成孕婦style，大呼：「時髦人很無耐(奈)，攝影師非把我拍成孕婦，還連地上垃圾一同入鏡......手真的跟腳一樣！」。

原來是怪老公拍照技術有問題，把她拍腫了，背景還很「隨興」，且肚子部分相當搶鏡，看起來頗凸，成了熱議亮點，不少人安慰大S，說她還是很美，開玩笑說：「妳是靠臉的」，也有不少人將焦點都放在凸肚上，紛紛議論「不是又孕了吧」、「真像孕婦」。

(中時電子報)