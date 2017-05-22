文化快遞》在電影與文學之間，我們閱讀

《卡夫卡的K》劇照。(圖／臺北文學季提供)

《坎特伯雷故事》劇照。(圖／臺北文學季提供)

《十日談》劇照。(圖／臺北文學季)

《Song of Songs》劇照。(圖／臺北文學季)

《Google任務：世界之腦》劇照。(圖／臺北文學季)

對我而言，每一次的「文學‧閱影展」都是一種召喚。召喚觀眾翻開書頁，召喚讀者走入戲院，召喚所有人在電影中看見文學之美。正如文學季所帶動掀起的閱讀與寫作風潮，閱影展以文學為題，藉由導演焦點、作家專題、文學改編等各種文學電影的展演，也像是一種關於閱讀的呼喊，召喚觀眾在影像的魔力中更進一步找到文學的底蘊。隨著多屆來的促進推廣，閱影展不但培養了為數眾多的忠實觀眾群，藉由主題影片的策劃，也呈現了電影與文學的雙向辯證，開啟更多元的文學電影思考。今年閱影展將於台北之家光點電影院舉行，以「影的意志vs.文的靈光」為主題，再次帶領讀者深入文學電影的精髓，規劃義大利電影大師巴索里尼（Pier Paolo Pasolini）以及捷克文學大師卡夫卡（Franz Kafka）兩大作者專題，從導演的影像意志，到文本的改編詮釋，在電影與文學之間，領略閱讀的無窮魅力。

影的意志：挑釁的美學

在策劃之初，許多朋友都好奇地問「為什麼現在要重看巴索里尼的電影？」在這個充滿政治衝突、社會動盪、價值觀混亂的年代，我們身處的現代，其實與巴索里尼身處的60年代相去不遠，當身兼電影導演、劇場、作家、文化評論者等多重跨界創作者的巴索里尼，自詡為忠實的馬克思主義者，與貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）、羅蘭巴特（Roland Barthes）、沙特（Jean-Paul Sartre）等歐洲文藝界名家均為好友。他不但積極參與60年代末的學生運動，公開的同志身分讓他即使被黨開除亦無悔。當年，站在時代交叉點的巴索里尼，不僅在文學書寫、電影與劇場編導等各方面，逬發了驚人的能量與才華，電影作品更以詩人獨特文學性的電影語言，穿梭在經典文本、傳統寓言與當代文化之間，為世人提出了深刻的時代觀察與檢省。

本次專題特別選映巴索里尼最具代表性的4部電影，也是他的西方經典改編系列，包括義大利文藝復興時期薄伽丘（Giovanni Boccaccio）的故事《十日談》（The Decameron）；英國詩人喬叟（Geoffrey Chaucer）的《坎特伯雷故事》（The Canterbury Tales）；阿拉伯民間故事《一千零一夜》（Arabian Nights），當然，至今仍被奉為影史最驚世駭俗的挑釁之作《索多瑪120天》（Salò, or the 120 Days of Sodom），許多保守國家仍將本片視為禁片。在當前這個社會紛擾、價值紛陳的年代，藉由影展大銀幕重溫這位時代先驅的名導經典，相信也將能在影像的寓言與預視中，召喚出對於未來的思索。

文的靈光：卡夫卡的電影迷宮

那麼，為什麼要選卡夫卡的電影？當然，被譽為20世紀最具影響力的作家法蘭茲‧卡夫卡，影響力無遠弗屆，不僅是當代歐洲著名的表現主義代表，作品《蛻變》（The Metamorphosis）、《審判》（The Trial）、《城堡》（The Castle）等，用充滿象徵直覺的手法，呈現人性的變形荒誕與社會的孤立壓迫，卡夫卡的名字，也自此成為「現代人的困惑」的代名詞。是的，孤寂、疏離、荒蕪，上個世紀初關於人類本質的存在思索，在今天這個社會快速流動衝突、人心飄浮茫然的時代，現代人的所有問題，其實在卡夫卡的筆下，早已經成為一則則寓言／預言，而卡夫卡的文字本身獨特的魔幻影像存在感，現實生活中人的異化與隔閡、心靈的衝突掙扎、迷宮一般的人世，一再躍出書頁，投射出對存在本質更深層的思索。本次影展也將選映改編自短篇小說的《鄉村醫生》（Franz Kafka's a Country Doctor）、《饑餓藝術家》（Artist of Fasting）、《卡夫卡的K》（K）等難得一見電影作品，類型從寫實、科幻到荒謬，劇場豐富多樣，在影像的延伸詮釋，更進一步看見這位文學大師的不朽精神。

除了帕索里尼、卡夫卡2位劃時代的作者回顧，今年的文學閱影展也將選映多部榮獲國際影展肯定的當代名導佳片，看見文學與電影所能激發輝映的無限可能。其中，包括由大導演馬丁‧史科西斯（Martin Scorsese）執導，綿密論述「紐約書評」50年來閱讀論戰的紀錄片；日舞影展入選佳作《Google任務：世界之腦》（Google and the World Brain）則以Google的書籍全面電子化計畫為主題，科技世代的電子化、數位化，為閱讀所帶來革命性變革，彷彿是《時間機器》作者H.G.威爾斯所寓言的「世界之腦」真的成真了，是好是壞？值得深思。此外，曾以《尋找希薇亞》（In the City of Sylvia）入圍威尼斯金獅獎的西班牙名導荷西路易斯格林（José Luis Guerín），新作《繆思研究院》（The Academy of Muses）再次揮灑光影，藉由大學教授與女學生的情事，拆解希臘神話的繆思哲學，在紀實和虛構相生中，引發生活、愛情與文學無盡哲思的精采之作；由烏克蘭女導演伊華‧妮曼（Eva Neymann）執導，改編自知名猶太作家沙勒姆‧亞拉克姆（Sholem Aleichem）著作《雅歌》（Song of Songs）的10個短篇小說的憂鬱詩電影，將青梅竹馬的記憶、王子與公主的童話，交織成宛如從夢境中走出的無盡之歌，充滿文學性的影像敘事，不僅重現古村和湮沒傳統，幽然的猶太歌曲也讓全片籠罩遠古氣息，幻化出塔可夫斯基的神祕霧境與蘇古諾夫的異度空間。

如何從文學作品看見電影的創作？從影像創作找到文學的光輝？或許就像巴索里尼的電影理念：「電影就恍若夢一般，電影的一個段落，就像異議或夢的一個段落，有著無比深邃的詩意。拍攝的影像中所呈現的自然性／物質性本身即內含了詩意，充滿了繁複多樣的意義，即使是一棵樹，也是一套語言系統中的一個符號。」是的，透過一棵樹、一本書、一部電影，我們閱讀，也因此看見了文學與電影的無限靈光。

2017 臺北文學‧閱影展

時間│5/26（五）～6/8（四）

地點│光點台北電影院（臺北市中山區中山北路二段18號）

票價│全票180元（5/5起，請至光點台北櫃檯或兩廳院售票購票）

電話│02-2511-7786

(中時電子報)