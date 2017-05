文化快遞》在電影與文學之間，我們閱讀

《卡夫卡的K》劇照。(圖/臺北文學季提供)

《坎特伯雷故事》劇照。(圖/臺北文學季提供)

《十日談》劇照。(圖/臺北文學季)

《Song of Songs》劇照。(圖/臺北文學季)

《Google任務:世界之腦》劇照。(圖/臺北文學季)

對我而言,每一次的「文學‧閱影展」都是一種召喚。召喚觀眾翻開書頁,召喚讀者走入戲院,召喚所有人在電影中看見文學之美。正如文學季所帶動掀起的閱讀與寫作風潮,閱影展以文學為題,藉由導演焦點、作家專題、文學改編等各種文學電影的展演,也像是一種關於閱讀的呼喊,召喚觀眾在影像的魔力中更進一步找到文學的底蘊。隨著多屆來的促進推廣,閱影展不但培養了為數眾多的忠實觀眾群,藉由主題影片的策劃,也呈現了電影與文學的雙向辯證,開啟更多元的文學電影思考。今年閱影展將於台北之家光點電影院舉行,以「影的意志vs.文的靈光」為主題,再次帶領讀者深入文學電影的精髓,規劃義大利電影大師巴索里尼(Pier Paolo Pasolini)以及捷克文學大師卡夫卡(Franz Kafka)兩大作者專題,從導演的影像意志,到文本的改編詮釋,在電影與文學之間,領略閱讀的無窮魅力。

影的意志:挑釁的美學

在策劃之初,許多朋友都好奇地問「為什麼現在要重看巴索里尼的電影?」在這個充滿政治衝突、社會動盪、價值觀混亂的年代,我們身處的現代,其實與巴索里尼身處的60年代相去不遠,當身兼電影導演、劇場、作家、文化評論者等多重跨界創作者的巴索里尼,自詡為忠實的馬克思主義者,與貝托魯奇(Bernardo Bertolucci)、羅蘭巴特(Roland Barthes)、沙特(Jean-Paul Sartre)等歐洲文藝界名家均為好友。他不但積極參與60年代末的學生運動,公開的同志身分讓他即使被黨開除亦無悔。當年,站在時代交叉點的巴索里尼,不僅在文學書寫、電影與劇場編導等各方面,逬發了驚人的能量與才華,電影作品更以詩人獨特文學性的電影語言,穿梭在經典文本、傳統寓言與當代文化之間,為世人提出了深刻的時代觀察與檢省。

本次專題特別選映巴索里尼最具代表性的4部電影,也是他的西方經典改編系列,包括義大利文藝復興時期薄伽丘(Giovanni Boccaccio)的故事《十日談》(The Decameron);英國詩人喬叟(Geoffrey Chaucer)的《坎特伯雷故事》(The Canterbury Tales);阿拉伯民間故事《一千零一夜》(Arabian Nights),當然,至今仍被奉為影史最驚世駭俗的挑釁之作《索多瑪120天》(Salò, or the 120 Days of Sodom),許多保守國家仍將本片視為禁片。在當前這個社會紛擾、價值紛陳的年代,藉由影展大銀幕重溫這位時代先驅的名導經典,相信也將能在影像的寓言與預視中,召喚出對於未來的思索。

文的靈光:卡夫卡的電影迷宮

那麼,為什麼要選卡夫卡的電影?當然,被譽為20世紀最具影響力的作家法蘭茲‧卡夫卡,影響力無遠弗屆,不僅是當代歐洲著名的表現主義代表,作品《蛻變》(The Metamorphosis)、《審判》(The Trial)、《城堡》(The Castle)等,用充滿象徵直覺的手法,呈現人性的變形荒誕與社會的孤立壓迫,卡夫卡的名字,也自此成為「現代人的困惑」的代名詞。是的,孤寂、疏離、荒蕪,上個世紀初關於人類本質的存在思索,在今天這個社會快速流動衝突、人心飄浮茫然的時代,現代人的所有問題,其實在卡夫卡的筆下,早已經成為一則則寓言/預言,而卡夫卡的文字本身獨特的魔幻影像存在感,現實生活中人的異化與隔閡、心靈的衝突掙扎、迷宮一般的人世,一再躍出書頁,投射出對存在本質更深層的思索。本次影展也將選映改編自短篇小說的《鄉村醫生》(Franz Kafka's a Country Doctor)、《饑餓藝術家》(Artist of Fasting)、《卡夫卡的K》(K)等難得一見電影作品,類型從寫實、科幻到荒謬,劇場豐富多樣,在影像的延伸詮釋,更進一步看見這位文學大師的不朽精神。

除了帕索里尼、卡夫卡2位劃時代的作者回顧,今年的文學閱影展也將選映多部榮獲國際影展肯定的當代名導佳片,看見文學與電影所能激發輝映的無限可能。其中,包括由大導演馬丁‧史科西斯(Martin Scorsese)執導,綿密論述「紐約書評」50年來閱讀論戰的紀錄片;日舞影展入選佳作《Google任務:世界之腦》(Google and the World Brain)則以Google的書籍全面電子化計畫為主題,科技世代的電子化、數位化,為閱讀所帶來革命性變革,彷彿是《時間機器》作者H.G.威爾斯所寓言的「世界之腦」真的成真了,是好是壞?值得深思。此外,曾以《尋找希薇亞》(In the City of Sylvia)入圍威尼斯金獅獎的西班牙名導荷西路易斯格林(José Luis Guerín),新作《繆思研究院》(The Academy of Muses)再次揮灑光影,藉由大學教授與女學生的情事,拆解希臘神話的繆思哲學,在紀實和虛構相生中,引發生活、愛情與文學無盡哲思的精采之作;由烏克蘭女導演伊華‧妮曼(Eva Neymann)執導,改編自知名猶太作家沙勒姆‧亞拉克姆(Sholem Aleichem)著作《雅歌》(Song of Songs)的10個短篇小說的憂鬱詩電影,將青梅竹馬的記憶、王子與公主的童話,交織成宛如從夢境中走出的無盡之歌,充滿文學性的影像敘事,不僅重現古村和湮沒傳統,幽然的猶太歌曲也讓全片籠罩遠古氣息,幻化出塔可夫斯基的神祕霧境與蘇古諾夫的異度空間。

如何從文學作品看見電影的創作?從影像創作找到文學的光輝?或許就像巴索里尼的電影理念:「電影就恍若夢一般,電影的一個段落,就像異議或夢的一個段落,有著無比深邃的詩意。拍攝的影像中所呈現的自然性/物質性本身即內含了詩意,充滿了繁複多樣的意義,即使是一棵樹,也是一套語言系統中的一個符號。」是的,透過一棵樹、一本書、一部電影,我們閱讀,也因此看見了文學與電影的無限靈光。

2017 臺北文學‧閱影展

時間│5/26(五)~6/8(四)

地點│光點台北電影院(臺北市中山區中山北路二段18號)

票價│全票180元(5/5起,請至光點台北櫃檯或兩廳院售票購票)

電話│02-2511-7786

(中時電子報)